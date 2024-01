Spektakel op Afrika Cup: Egypte ontsnapt, pak slaag voor gastland Ivoorkust

De laatste groepsduels in poule A en B van de Afrika Cup hebben voor spektakel gezorgd. Recordwinnaar Egypte was in groep B dicht bij uitschakeling, maar ontsnapte doordat Ghana in blessuretijd een 2-0 voorsprong weggaf. In groep A ging het helemaal mis voor Ivoorkust, dat met 4-0 verloor van Equatoriaal Guinea. Het gastland heeft na de ruime nederlaag nog een kleine kans om als een van de beste nummers drie naar de achtste finales te gaan. Ghana geeft het weg Egypte plaatste zich in extremis voor de volgende ronde. In de blessuretijd maakte Mostafa Mohamed de 2-1 tegen Kaapverdië en gaf het ook nog een treffer weg, maar de 2-2 eindstand was genoeg voor de tweede plek in de groep. Tegelijkertijd gaf Ghana in de blessuretijd namelijk een 2-0 voorsprong weg tegen Mozambique: 2-2. Daardoor eindigt Egypte op de tweede plek en is Ghana (met oud-Ajacied Mohamed Kudus) als nummer drie dicht bij uitschakeling.

Met de geblesseerde Mo Salah op de tribune, die een hamstringblessure heeft en morgen naar Liverpool vliegt om daar te revalideren, gaf Egypte nauwelijks kansen weg. Toch kwam het reeds geplaatste Kaapverdië, waar van de vier 'Rotterdamse Kaapverdianen' alleen Garry Rodrigues een basisplaats had, op voorsprong via Gilson Benchimol. Spannende slotfase Kort na rust deed Egypte wat terug. De in de rust ingevallen Trezeguet zette vier minuten na zijn invalbeurt de 1-1 op het scorebord. In de blessuretijd scoorde Mohamed de bevrijdende 2-1. Toen Bryan Teixeira in de slotfase de gelijkmaker scoorde waren er bedroefde gezichten, maar dankzij de gelijkmaker van Mozambique op het andere veld is Egypte toch door naar de achtste finales. Salah heeft de hoop uitgesproken dat hij op tijd hersteld is voor de finale en wil dan terugvliegen naar Afrika.

Emilio Nsue kan zijn geluk niet op na de 3-0 van zijn land - Foto: AFP

Gastland Ivoorkust staat er beroerd voor. In Abidjan verloren de Ivorianen de laatste groepswedstrijd met liefst 4-0 van het op papier veel zwakkere Equatoriaal-Guinea. Hierdoor is het thuisland derde in poule A met drie punten. Alleen de vier beste nummers drie gaan door. Naast Equatoriaal-Guinea gaat ook Nigeria door in poule A. De Nigerianen wonnen met 1-0 van Guinee-Bissau en werden op doelsaldo tweede, beide landen haalden zeven punten. Nsue doet het weer Onder toeziend oog van toeschouwer Salomon Kalou, de oud-Feyenoorder, kwam Ivoorkust met 1-0 achter. Equatoriaal-Guinea scoorde de eerste keer dat de ploeg bij het doel kwam. Uiteraard was de doelpuntenmaker Emilio Nsue, de 34-jarige aanvaller die tegen Guinee-Bissau al goed was voor een hattrick. Daarna volgde een ware stormloop van 'de Olifanten'. Oud-PSV'er Ibrahim Sangaré scoorde, maar na tussenkomst van de VAR ging er wegens buitenspel een streep door de gelijkmaker.

Sangaré dacht even de gelijkmaker gescoord te hebben - Foto: AFP

Direct na rust was er opnieuw een enorme kans voor Sangaré, maar van dichtbij schoot hij hoog over. Christian Kouamé miste tien minuten een zo mogelijk nog grotere kans. Hij stuitte in vrije positie op de uitblinkende doelman Jesús Owono. Weer afgekeurde goal Na 67 minuten spelen leek de gelijkmaker dan eindelijk daar. Jean-Philippe Krasso scoorde, maar de VAR had gezien dat er eerder in de aanval een buitenspelgeval was. En dus ging het feest opnieuw niet door. Niet veel later viel de tweede kans te noteren voor Equatoriaal-Guinea en ook die ging erin: een vrije trap werd door Pablo Ganet heerlijk in de bovenhoek gekruld. Toen Nsue (die uitkomt voor CF Intercity op het vierde niveau in Spanje) vervolgens alleen op doelman Yahia Fofana af mocht gaan was het beslist: de spits maakte zijn vijfde van het toernooi: 3-0. Nadat Jannick Buyla in de laatste minuut ook nog 4-0 maakte, was het drama voor het gastland compleet. Nigeria won nipt van Guinee-Bissau: 1-0. De Nigerianen zelf wisten niet scoren, maar door een eigen doelpunt van Opa Saganté is de ploeg Calvin Bassey (ex-Ajax) en Kenneth Omeruo (ex-ADO) door naar de volgende ronde.