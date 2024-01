Leger Ecuador onderschept 22 ton cocaïne, een van grootste vangsten ooit

Het leger van Ecuador meldt op X dat de drugsvangst het gevolg is van ruim zes maanden observatie en surveillance door de militaire inlichtingendienst. Het leger zegt aan te nemen dat de cocaïne bedoeld was voor transport naar Azië, Europa en Noord- en Midden-Amerika.

Bij een militaire operatie in Ecuador is een recordhoeveelheid van 22 ton (22.000 kilo) cocaïne onderschept. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in het land.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Deze operatie betekent een sterke verzwakking van de operationele, logistieke en financiële capaciteit van de drugshandel wereldwijd, en betekent een verlies van 50.000 dollar per kilo, ruim 1 miljard dollar op de internationale markt", klinkt het.

De drugsvangst werd gedaan bij de stad Vinces in het midden van Ecuador. De plaats ligt op ongeveer 70 kilometer van de havenstad Guayaquil. De cocaïne zou zijn opgeslagen in de buurt van een bananenboerderij. De Ecuadoriaanse krant El Universo meldt dat het de grootste drugsvangst is van de laatste vijf jaar.

Ecuador heeft te maken met een geweldsexplosie door een groeiende invloed van drugsbendes in het land. President Noboa van Ecuador zei eerder deze maand dat zijn land in oorlog is met die drugsbendes.

De directe aanleiding voor de recente onrust is de ontsnapping van een beruchte bendeleider uit een gevangenis in Guayaquil. Het gaat om Adolfo 'Fito' Macias. Hij staat aan het hoofd van de Choneros, een van de grootste drugsbendes van Ecuador. Na zijn ontsnapping, waarbij hij mogelijk hulp heeft gehad van cipiers, riep president Noboa de noodtoestand uit. Hij merkte daarbij 22 bendes als terroristische organisatie aan.

Aanklager doodgeschoten

Daarna braken in zeker vijf gevangenissen in het land rellen uit. In Guayaquil, de grootste stad van het land, drongen gewapende mannen een studio binnen waar een live tv-uitzending bezig was. Meerdere journalisten en andere medewerkers werden gegijzeld. Na anderhalf uur maakte de politie een einde aan de bezetting. Dertien mensen zijn opgepakt.

Vorige week donderdag bereikte het geweld in het land een nieuw dieptepunt toen de aanklager in Ecuador die de aanval op de tv-studio onderzocht, werd doodgeschoten. Aanklager Cesar Suarez was op weg naar de rechtbank in de stad Guayaquil toen zijn auto onder vuur werd genomen.

Cocaïne

Ecuador gold lang als een relatief rustig en veilig land, maar groeide uit tot een belangrijk tussenstation voor de export van Zuid-Amerikaanse cocaïne naar de VS en Europa. Vorig jaar waren er 46,5 moorden per 100.000 inwoners.

Tijdens de verkiezingen vorig jaar werd een presidentskandidaat doodgeschoten die beloofd had dat hij een einde aan het geweld en de corruptie zou maken. De verkiezingen werden gewonnen door Noboa. Ook hij beloofde dat hij de georganiseerde misdaad en criminele bendes zou aanpakken.