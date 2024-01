Ondanks mislopen Spelen blijft Steins optimistisch: 'Over vier jaar op onze top'

Teleurgesteld zijn ze zeker bij de Nederlandse handbalploeg nadat ze een streep moesten zetten door hun Olympische droom. Desondanks zegt sterspeler Luc Steins dat de internationals ook een goed gevoel hebben opgebouwd tijdens het EK in Duitsland. "Over het algemeen is er niet veel te klagen in het team." Na de vierde EK-nederlaag op rij van gisteren tegen Slovenië kan Nederland zich officieel niet meer plaatsen voor het OKT-toernooi. "Lang hebben we wel de hoop gehad, zeker na onze sterke start op het EK. Maar uiteindelijk was het gewoon onvoldoende", zegt Steins . De 28-jarige Limburger is een grote naam in het handbal. De middenopbouwer kreeg meerdere individuele prijzen, zo werd hij driemaal (2021, 2022 en 2023) uitgeroepen tot beste speler van de sterke Franse competitie.

Luc Steins - Foto: ANP

Toch is de speler van Paris Saint-Germain niet al te terneergeslagen na de olympische uitschakeling. "Persoonlijk vind ik het jammer dat ik er niet bij zal zijn in Parijs, maar handbal is een teamsport en we zijn goed op weg als ploeg." Over vier jaar weer een kans Het Nederlandse team is relatief jong en had te maken met behoorlijk wat tegenslagen tijdens het EK. Ervaren kracht Samir Benghanem en talent Thomas Houtepen moesten afhaken na kruisbandblessures en sterspeler Kay Smits was er niet bij. "Dat zijn belangrijke spelers en dan heb je toch minder opties om op zo'n toernooi als klein handballand echt voor de resultaten te spelen", vindt Steins. Uiteindelijk kijkt hij zelfs met enthousiasme naar de toekomst. "We zitten allemaal op een perfecte leeftijd om over vier jaar op onze top te zijn. Hopelijk hebben de jongens dan stappen gemaakt om bij de top te spelen en kunnen we dan iets neerzetten als team."

Emoties bij Steins na de wedstrijd tegen Slovenië - Foto: Orange Pictures