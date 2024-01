Overmars in beroep bij FIFA tegen 'buitenproportionele' wereldwijde schorsing

Marc Overmars gaat in beroep tegen de schorsing van de FIFA die hij kreeg voor grensoverschrijdend gedrag. Woordvoerder Frank Neervoort van de technisch directeur van Royal Antwerp FC laat weten dat Overmars de straf 'buitenproportioneel' vindt.

"Er is een aantal redenen om tegen die straf in beroep te gaan", zegt Neervoort. "Maar het gaat er vooral om dat één zaak van grensoverschrijdend gedrag een wereldwijd werkverbod van een jaar niet zou rechtvaardigen."

Hoe lang het duurt voordat er uitspraak wordt gedaan in de beroepszaak, is niet duidelijk. Tot die er is mag Overmars niet aan het werk.

Grensoverschrijdende berichten

De 50-jarige Overmars moest in februari 2022 vertrekken bij Ajax, nadat grensoverschrijdende berichten had gestuurd aan vrouwelijke medewerkers. In november 2023 werd hij voor een jaar geschorst door het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Die straf werd deze maand overgenomen door de FIFA. "Nadat we de toelichting op de uitspraak van de FIFA ontvingen, hadden we drie dagen om in beroep te gaan, dat is bij deze gebeurd", legt Neervoort uit.