Treinverkeer rond Utrecht stilgevallen door stroomstoring

Het treinverkeer rondom Utrecht is sinds het einde van de middag ernstig ontregeld. Oorzaak is een stroomstoring die heeft geleid tot een seinstoring bij Abcoude. Volgens ProRail is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. Ook is er geen treinverkeer tussen Amsterdam en Gouda.

"De stroomstoring is opgelost, maar in het spoor zijn kleine storingen achtergebleven", zegt woordvoerder Joke van der Cruysen van ProRail. "Daardoor is het niet mogelijk om wissels en seinen te bedienen en daar dus veilig treinverkeer overheen te laten gaan. Dat betekent voor reizigers dat ze niet van en naar Utrecht komen en daarom raden we reizigers aan hun reis waar mogelijk uit te stellen."

Logistieke puzzel

De NS meldde in eerste instantie dat de storing de hele avondspits ging duren, tot ongeveer 20.00 uur. Inmiddels is over die eindtijd ook geen zekerheid meer.

"Zelfs wanneer het probleem verholpen wordt, is onduidelijk wanneer het treinverkeer weer kan worden opgestart", aldus van der Cruysen. "De versperring is op zo'n groot gebied, dat op het moment dat de treinen weer kunnen rijden, materieel en machinisten niet op de juiste plek zijn. Dan moet de hele logistieke puzzel weer worden gelegd en zal het dus echt even duren voordat alles weer rijdt."