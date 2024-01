Japan heeft maanlander SLIM nog niet opgegeven

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft hoop dat maanlander SLIM van een vroegtijdig einde kan worden gered. Na de landing vrijdag bleek dat SLIM niet in staat was zijn eigen energie op te wekken, omdat de zonnepanelen niet werkten.

Uit de informatie die direct na de landing naar de aarde werd gestuurd, blijkt dat de lander bij de landing verkeerd is terechtgekomen. De zonnepanelen staan nu op het westen gericht, in plaats van naar boven. "Als het zonlicht vanuit het westen op de maan schijnt, is het opwekken van stroom naar onze mening mogelijk", aldus JAXA.

Kort na de landing werkten de accu's die SLIM aan boord heeft wel. Die zijn drie uur na de landing afgeschakeld om te voorkomen dat de stroom die erin zat volledig zou worden opgebruikt. Dat zou het herstarten van de apparatuur aan boord belemmeren.

Landingsplek

Japans is het vijfde land dat een ruimtevaartuig een zachte landing op de maan liet maken. Doel was ook om het ruimtevaartuig op minder dan honderd meter van de beoogde landingsplaats neer te zetten. Dat zou een doorbraak betekenen, maanlanders van andere landen kwamen op kilometers van de beoogde landingsplek neer. Of het Japanners gelukt is om veel dichterbij te komen, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt daar later deze week meer over bekend.

Als het goed is, staat Slim nu op een plek waar diepere maanlagen aan het oppervlak komen. Onderzoek van de stenen daar, moet duidelijk maken of onder de oppervlakte water aanwezig is. Dat is van belang als mensen in de toekomst een station op de maan willen vestigen.