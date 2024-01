Nieuw meldpunt moet misstanden bij stages zichtbaar maken

Kwetsbare positie

Een stage afronden is verplicht voor de meeste studenten. In het mbo gaat het vaak om jongeren die nog geen werkervaring hebben. Zo liep Davey de Widt (19) stage bij een horecabedrijf voor zijn mbo-opleiding als zelfstandig werkend kok. Hij was 17 jaar toen hij daar stageliep. "Ik was net begonnen toen de eigenaar me vroeg of ik wilde grasmaaien. Voor mijn opleiding hoor ik in de keuken te staan, maar toch moest ik van de eigenaar het gras maaien", vertelt De Widt.

"Vlak daarna begon het restaurant aan een verbouwing en moest ik helpen spijkers sorteren. Ook werd mij regelmatig gevraagd om allerlei huishoudelijke taken te doen. Uiteindelijk heb ik niets geleerd in de keuken. En die ervaring had ik juist nodig voor mijn koksopleiding."

Toen De Widt daar een melding van maakte op school, ging zijn stagebegeleider met het bedrijf in gesprek. "Maar die eigenaar zei alleen maar dat ik het goed deed en veel in de keuken stond, terwijl ik een heel groot stuk van mijn opleiding miste."

Een ander voorbeeld van stagemisbruik is van een 22-jarige psychologiestudent, die anoniem wil blijven (haar naam is bekend bij de redactie). Zij is stagiaire bij een zorginstelling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Op haar eerste dag werd zij zonder waarschuwing of begeleiding op de moeilijkste groep gezet.

"Aan het eind van de dag zat ik bij de arts, omdat ik zo hard in mijn nek was gebeten door een van de kinderen dat ik antibiotica nodig had", vertelt ze. "Ik vroeg herhaaldelijk om hulp over hoe om te gaan met agressieve situaties, maar vond weinig gehoor. Pas na een aantal weken ben ik op een andere groep geplaatst."