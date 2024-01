Podcast De Dag: Generatie Z en seks

De eerste keer seks, porno kijken en of je wel van seks geniet. Kenniscentrum Rutgers vraagt om de paar jaar aan tienduizend jongeren onder de 25 hoe hun seksleven eruit ziet en - zo blijkt ook vandaag weer - dat leidt altijd tot interessante resultaten.

Jongeren beginnen bijvoorbeeld steeds later aan seks, hebben ook vaker seks met iemand met wie ze geen relatie hebben of waar ze niet verliefd op zijn, homoseksualiteit wordt beter geaccepteerd, meisjes kijken meer porno en de orgasmekloof blijft een probleem.

In deze podcast hoor je specialist seksuele ontwikkeling Anna Marah Jansen over het seksleven van de jongeren van nu. En pabo-docent Anna Vogel probeert aanstaande leerkrachten aan de praat te krijgen over dit onderwerp, want die willen er nog wel eens met een grote boog omheen lopen. Ze heeft ervoor een lesprogramma ontwikkeld waarmee docenten meer handvatten krijgen.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: IJsbrand Terpstra