Vijf bewoners azc Budel vast voor steekpartij station Maarheeze

Bij een steekincident op het station in Maarheeze is gisteravond laat een 27-jarige man gewond geraakt aan zijn gezicht. De politie heeft vijf verdachten aangehouden: mannen van tussen de 18 en 30 jaar. Zowel het slachtoffer als de verdachten wonen in het asielzoekerscentrum (azc) in het nabijgelegen Budel.

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding van een vechtpartij op het station. Aan het gevecht, dat uitmondde in de steekpartij, zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Waarover die ruzie ging, is niet bekendgemaakt.

Station Maarheeze is berucht vanwege de overlast die bewoners van het azc Budel veroorzaken. NS-medewerkers werden bedreigd en soms aangevallen door asielzoekers die zwartrijden. Sinds krap een jaar zijn er daarom van de eerste tot en met de laatste trein toegangscontroles. Afgelopen zomer gingen er zelfs politiemensen meerijden op de sprinter tussen Eindhoven en Weert.

Desondanks blijft de situatie volgens de NS "kwetsbaar". Daarom wil het bedrijf weer met de politie en de gemeente Cranendonck, waar zowel Budel als Maarheeze onder valt, om de tafel om na te denken over meer maatregelen.