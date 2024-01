Nasleep storm Isha: vertragingen op Schiphol, laagste gasprijs in maanden

In het Verenigd Koninkrijk veroorzaakte storm Isha meer overlast dan in Nederland. In Schotland verongelukte gisteravond een 84-jarige man toen hij met zijn auto tegen een omgewaaide boom aanreed. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, raakte iemand gewond door weggewaaide brokstukken. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.

In Nederland gold voor sommige regio's tot 08.30 uur code oranje voor zware windstoten. Er werden windstoten tot 110 kilometer per uur gemeten. Er werden uiteindelijk minder meldingen gemaakt van schade dan verwacht.

Volgens Schiphol leidde de harde wind er eerder vandaag toe dat piloten meer tijd nodig hadden voor hun landing. Daardoor konden er minder vluchten per uur vertrekken, wat nu doorwerkt op de rest van het vluchtschema. Gisteren werden er uit voorzorg al 130 vluchten geannuleerd. Schiphol hoopt dat de vertragingen in de loop van de dag afnemen.

Ook kwamen in Ierland en Noord-Ierland meer dan 200.000 huishoudens zonder stroom te zitten. In Galway, een stad in het westen van Ierland, waaide een top van een klokkentoren af.

Naar verwachting komt morgen alweer een nieuwe storm aan in het VK. Volgens Sky News zal Jocelyn vooral in Ierland huishouden en in mindere mate in Groot-Brittannië.