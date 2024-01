Nikkelpoeder vrijgekomen na explosie bij bedrijfspand in De Meern, drie gewonden

Bij een chemisch bedrijf in De Meern in de gemeente Utrecht is na een explosie een gevaarlijke stof vrijgekomen, meldt de veiligheidsregio. Drie medewerkers zijn met onduidelijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van de explosie waren er onderhoudswerkzaamheden bezig in het pand, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De stof die is vrijgekomen is nikkelpoeder. Drie medewerkers hebben de stof ingeademd. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

De situatie is inmiddels stabiel, meldt de woordvoerder. Er is geen gevaar voor verspreiding van de stof in de omgeving. Nu wordt een plan gemaakt hoe de stof opgeruimd kan worden.

Het betreffende bedrijf heet iQatalyst, een chemisch bedrijf waar katalysatoren worden gemaakt. De fabriek was eerder in handen van chemieconcern BASF.