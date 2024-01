Democraten zetten vol in op abortusrecht: vicepresident Harris op verkiezingstour

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris start vandaag haar Fight for Reproductive Rights-tour door de Verenigde Staten. Sinds het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus terugdraaide, is het voor Amerikaanse vrouwen in conservatieve, Republikeinse staten moeilijker geworden om hun zwangerschap te beëindigen.

De Democraten denken met dit thema kiezers te kunnen mobiliseren en mogelijk twijfelende conservatieven over de streep te trekken. Daarom maken ze van abortusrecht een belangrijk verkiezingsthema dit jaar. In bijeenkomsten wil Harris de komende maanden "de schade benadrukken die door deze abortusverboden wordt veroorzaakt". Ook is er ruimte voor verhalen van getroffenen.

"Dit onderwerp gaat over de identiteit van de Amerikanen, het is zo diep persoonlijk", zegt Amerika-deskundige Laila Frank. "De Democraten linken dat ook nog aan inbreuk in de persoonlijke vrijheid van een bemoeizuchtige overheid." Volgens haar is dat verband niet toevallig gekozen: juist onafhankelijke en conservatieve kiezers kunnen aanslaan op die boodschap.

Harris als boodschapper

Voor de Democraten komt het goed uit dat Harris dit thema voor haar rekening kan nemen. President Biden, een katholieke man van 81 die voorheen vrij conservatieve opvattingen had over abortus, is veel minder geschikt als boodschapper. Maar de vraag is hoeveel een Democratische president echt iets kan veranderen aan het huidige abortusrecht.

"Er zitten momenteel veel conservatieve rechters in het Hooggerechtshof die de komende jaren nog wel bepalen wat er gebeurt", zegt arts Rebecca Gomperts. Zij zet zich al jaren in voor het recht op abortus, onder meer via de non-profitorganisatie Women on Waves. Ze is blij met de aandacht van de Democraten, maar denkt ook dat het kwaad eigenlijk al geschied is met dit conservatieve Hooggerechtshof.