Grote brand bij Russische gasterminal na ruim een dag geblust

De grote brand in de terminal van het Russische gasbedrijf Novatek is na ruim een dag helemaal uit. Dat melden lokale autoriteiten. De brand bij het gascomplex aan de Oostzee brak in de nacht van zaterdag op zondag uit. Volgens Oekraïense media ging het om een drone-aanval van Oekraïne.

Het enorme complex in de haven van Oest-Loega ligt aan de Oostzee, op zo'n 170 kilometer ter westen van Sint-Petersburg en niet ver van de grens met Estland. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad zijn er geen gewonden gevallen.

Novatek zei gisteren dat het vanwege de brand verschillende processen moest stilleggen. Het is niet direct duidelijk hoe groot de schade aan het complex is. Het bedrijf zei zelf dat de brand waarschijnlijk is veroorzaakt door "externe factoren". Bewoners in de buurt zeiden tegen een Russisch nieuwskanaal dat ze dronegeluiden hoorden, gevolgd door explosies.

Oekraïense actie

Oekraïne heeft de vermeende drone-aanval niet opgeëist, maar in diverse Oekraïense media zeggen bronnen dat het ging om een speciale operatie van de Oekraïense veiligheidsdiensten.

"Een succesvolle aanval leidt niet alleen tot economische schade voor de vijand, maar bemoeilijkt ook de brandstofvoorziening voor het Russische leger", zegt een bron tegen persbureau Interfax Ukraine.

De Oekraïners hebben de laatste tijd vaker aanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland, onder meer op oliedepots. Volgens een woordvoerder van het Kremlin nemen het Russische leger en andere autoriteiten "de noodzakelijke maatregelen" voor de luchtverdediging en voor het beschermen van kritieke infrastructuur. Details zijn niet bekend.