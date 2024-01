Chiefs langs Bills naar laatste vier om Super Bowl, Lions rekenen af met verleden

Dat Detroit Lions nog kans maakt op een plek in de Super Bowl is een grote verrassing. De Lions wonnen dit jaar voor het eerst sinds 1991 een wedstrijd in de play-offs.

In de American Football Conference trokken de Chiefs aan het langste eind op bezoek bij Buffalo Bills (27-24). De Chiefs spelen voor het zesde jaar op rij om de titel in hun conference, dit jaar is Baltimore Ravens de tegenstander.

De Lions liepen in het laatste kwart weg van Tampa Bay Buccaneers (31-23) en spelen zondag in San Francisco tegen de 49ers om de titel in de National Football Conference, een van de twee conferences in de NFL. De winnaars van die conferences spelen de Super Bowl, de algehele finale, die dit jaar op 11 februari in Las Vegas plaatsvindt.

Vanaf 1991 was het football in Detroit ruim dertig jaar lang "miserabel", in de woorden van Lions-coach Dan Campbell. Exact drie jaar geleden werd de oud-speler van de Lions aangesteld bij het team dat nauwelijks nog over successen durfde te dromen. Hij sprak in zijn eerste persconferentie zonder blad voor de mond over hoe slecht het was.

En, in net zulke harde bewoordingen, over hoe hij het op ging lossen. De Lions moesten harder werken en agressiever spelen dan wie ook. Campbell wilde tegenstanders "tegen hun tanden schoppen" en hun "knieschijven afbijten": ze slopen totdat de Lions de "last one standing" zijn.

Campbell beloofde successen te brengen en zorgde voor opschudding, in drie jaar maakte hij van het lachertje van de NFL een team dat nu kans maakt kampioen te worden.

'Dan Gamble'

Conservatieve coaches nemen in benarde situaties genoegen met de drie punten van een field goal, of laten de bal zo ver mogelijk op de helft van de tegenstander schieten. Campbell niet. Hij houdt de bal liever in handen van zijn quarterback Jared Goff om touchdowns te scoren. Een risicovolle aanpak die de coach de bijnaam Dan Gamble opleverde.