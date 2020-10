Blauw Eye (en andere gebouwen) vanwege jarige VN

Gebouwen, monumenten, musea en andere bezienswaardigheden in Nederland kleuren een week lang iedere avond blauw. In de aanloop naar het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties worden ze tussen 18.30 en 19.00 uur uitgelicht in de kleur van de internationale organisatie.

Op 24 oktober bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. De organisatie werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht met als missie het handhaven van internationale vrede, veiligheid en mensenrechten. Vorige maand, bij de digitale Algemene Vergadering van de VN, werd al stilgestaan bij het jubileum.

75 persoonlijke verhalen over impact VN

Bekende gebouwen die in de VN-kleur worden verlicht zijn Eye Amsterdam, de Van Nellefabriek in Rotterdam en Slot Loevestein in Gelderland. Op deze kaart kun je alle deelnemende locaties zien.

Vanwege het jubileum is er sinds zaterdag een tentoonstelling in Den Haag, waar 75 hulpverleners, ooggetuigen, militairen en activisten vertellen over de impact van de Verenigde Naties op hun persoonlijke leven. In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei zendt de NOS vrijdagavond een speciaal programma uit over de geschiedenis en de waarde van de jarige VN. De uitzending vanuit het Vredepaleis in Den Haag is vrijdag om 20.30 uur te zien op NPO 1.