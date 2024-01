Vanavond op tv: Kan ons leger een oorlog aan? • Snellere uitzetting asielzoekers • Actieve oude meesters

Generaals waarschuwen voor oorlog

In heel Europa waarschuwen generaals de afgelopen tijd voor een brede oorlog met Rusland. Want mocht het zover komen, is het maar zeer de vraag in hoeverre Europese landen in staat zijn zichzelf te verdedigen. Groter onzekere factor is Donald Trump: wint hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en beperkt hij de militaire steun aan Europa, dan is ons continent een stuk kwetsbaarder.

Is het mogelijk om Europa op korte termijn militair op eigen benen te laten staan? En wat zijn de grootste knelpunten in het Nederlandse leger? Te gast is hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga.