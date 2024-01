Hockeysters op Spelen tegen België, Duitsland en oude bekende Annan

De Nederlandse hockeysters weten wat hen te wachten staat komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs. Daar treffen ze in de groepsfase van het hockeytoernooi onder meer België en Duitsland. De andere tegenstanders van titelhouder Oranje zijn Japan, China en het gastland Frankrijk. Dat maakte de internationale bond FIH vandaag bekend.

De ploeg van coach Paul van Ass voert de wereldranglijst aan en is regerend olympisch kampioen. De Belgische ploeg van coach Raoul Ehren staat vierde op de wereldranglijst, Duitsland is de vijfde van de wereld.

Bij China zien de Nederlandse hockeysters een oude bekende. Bondscoach van China is namelijk Alyson Annan, de oud-bondscoach van Nederland. Annan werd in januari 2022 ontslagen als bondscoach van Oranje en dook enkele maanden later weer op als hoofdcoach van de Chinese vrouwen.

Hockeyers tegen Duitsland

De hockeyers nemen het vanaf 26 juli in Parijs op tegen Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zuid-Afrika. Het team van coach Jeroen Delmee, dat ook eerste staat op de wereldranglijst, ontloopt titelhouder België in de poulefase. Duitsland is als nummer vier van de wereldranglijst de hoogst geplaatste tegenstander.