Bijna 70.000 mensen meldden zich voor deadline als 'toeslagenouders'

Mensen van wie uit een eerste 'lichte' toets blijkt dat zij daadwerkelijk gedupeerd zijn, komen in aanmerking voor 30.000 euro compensatie. Van de gemelde ouders heeft 95 procent al zo'n toets doorlopen. Momenteel zijn 33.225 ouders erkend gedupeerde. Zij hebben dus in elk geval al de 30.000 euro gekregen en krijgen hulp met onder meer uitstaande schulden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg nog om het loket langer open te houden, maar dat was volgens staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) geen optie. Volgens haar zou de uitvoering van de hersteloperatie verder in de knel komen en andere ouders langer moeten wachten.

Bijna 70.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal. Het gaat om precies te zijn om 68.376 mensen die hebben aangeklopt voor de deadline was verstreken, aldus het ministerie van Financiën.

De toeslagenaffaire draait om tienduizenden ouders die door de Belastingdienst ten onrechte werden bestempeld als fraudeur. Vaak moesten ze vele duizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen en soms kwamen daar ook nog hoge boetes bij. Gedupeerden raakten daardoor in grote problemen.

In 2019 trad staatssecretaris van Financiën Menno Snel af vanwege de kwestie. Nadat een parlementaire ondervragingscommissie een jaar later met harde conclusies kwam, diende het kabinet-Rutte III zijn ontslag in.