Energienoodfonds weer open voor mensen met laag inkomen en hoge rekening

Mensen met een hoge energierekening en een laag inkomen kunnen vanaf vandaag weer terecht bij het tijdelijk Noodfonds Energie. Dat fonds betaalt dan gedurende een half jaar een deel van de energierekening.

"Huishoudens worden ook dit jaar nog geconfronteerd met hoge energiekosten", zegt een woordvoerder van het fonds. "Daarnaast valt het prijsplafond in 2024 weg. Ook de eenmalige uitkering van 190 euro die alle huishoudens vorig jaar kregen, is er dit jaar niet."

50.000 huishoudens

Consumenten konden vorig jaar voor het eerst een beroep doen op het noodfonds, toen de energieprijzen enorm waren gestegen. De aanvraagperiode werd toen meerdere keren verlengd, om iedereen de kans te geven er gebruik van te maken.

Ruim 50.000 huishoudens ontvingen compensatie, voor in totaal ruim 43 miljoen euro. In mei vorig jaar ging het loket dicht.

De kas van het fonds wordt deels gevuld door de overheid en deels door grote energieleveranciers. Voor dit jaar hebben zij 60 miljoen euro op de rekening van het fonds gestort. Twee derde van dat bedrag komt van de overheid, de rest komt van meerdere energieleveranciers.

Laag inkomen, hoge energierekening

Het fonds kijkt bij aanvragen naar de hoogte van het inkomen en de energierekening. Alleenstaanden komen in aanmerking als ze bruto maximaal 3200 euro verdienen. Voor samenwonenden is dat bedrag op gezamenlijk 4480 euro vastgesteld.

Deze mensen krijgen financiële steun als de energierekening meer dan 8 tot 10 procent van het bruto inkomen beslaat. Dat percentage is weer afhankelijk van het inkomen en volgt de definitie van 'energiearmoede'.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, legt het fonds zes maanden lang het bedrag boven die 8 tot 10 procent van de rekening bij. Dat bedrag maken ze rechtstreeks over naar de energieleverancier. Het maakt daarbij niet uit welke energieleverancier iemand heeft.

De voorwaarden voor de bijdrage zijn ten opzichte van vorig jaar versoepeld. Minister Schouten van Armoedebeleid verwacht dat meer mensen hierdoor geholpen worden: zo'n 70.000 huishoudens. Dit is wel afhankelijk van in hoeverre de energieprijzen stijgen. Als het nodig is, kunnen de overheid en de energieleveranciers mogelijk nog eens 20 miljoen euro vrij maken.

Aanvraagprocedure versoepeld

Vorig jaar verliepen de aanvragen bij het fonds stroef, omdat de aanvraagprocedure voor veel mensen te ingewikkeld was. Die procedure is daarna aangepast, waarna het veel mensen wel lukte om de bijdrage te krijgen. Volgens het noodfonds zijn er voor dit jaar verdere verbeteringen doorgevoerd.

"We hebben in de afgelopen weken onder andere ervaringsdeskundigen betrokken in de doorontwikkeling van de aanvraag om deze toegankelijker te maken voor mensen die digitaal minder vaardig zijn, slechtziend of laaggeletterd", zegt de woordvoerder.

Het noodfonds is tot eind maart open voor aanvragen.