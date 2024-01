Focus Bol nu al op olympische race: 'Hét moment om uit mijn comfortzone te gaan'

Bol, die haar eigen toptijd in 2023 met een fenomenale race in Londen op 51,45 bracht, is ervan overtuigd dat ze de titelverdedigster straks in Parijs kan verslaan.

Op haar favoriete discipline is de 23-jarige Bol de op één na snelste vrouw ter wereld. Alleen wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone (50,68) is ooit sneller geweest. De Amerikaanse, die niet meedeed aan de laatste WK, wordt zeer waarschijnlijk in augustus ook haar grootste rivale in de strijd om olympisch goud.

Olympisch goud, daar draait het dit jaar allemaal om bij Femke Bol. In de warmte van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch zoeken coaches Laurent Meuwly en Bram Peters met de wereldkampioene naar mogelijkheden om haar nog sneller te laten lopen op de 400 meter horden. Want dat is, weet het drietal, nodig voor een olympische titel.

"Femke is momenteel sneller tussen de 100 en 200 meter en even snel op de laatste 100 meter. Daarom werken we hier aan de twee bochten. Daar zit nog verbetering voor Femke in."

Peters kijkt vooral naar de data. "We proberen hier een verdiepingsslag te maken. Hoe gaan we de volgende stap maken? Van 51,4 seconden naar een beetje sneller. Vanuit het startblok naar horde 1 loopt Femke normaal gesproken in 6,4 seconden. Dat willen we structureel onder de 6,3 hebben. Daar zit nog gemakkelijke winst, maar het mag niet ten koste gaan van haar kracht, haar laatste deel van de race."

Afgelopen seizoen veranderde Bol al haar pasritme. Een aanpassing van vijftien naar veertien passen tijdens het eerste deel van haar race. Dat was een ingrijpend proces, vandaar dat het ook plaatsvond in het pre-olympisch seizoen.

Investeren in zwakkere punten

"We hebben uitgezocht hoe dat werkt. Dat weten we nu, maar eigenlijk hebben we ook mijn zwakkere punten gezien", zegt Bol over het veranderingsproces. "Maar je bent altijd aan het afwegen: hoeveel gaan we in de zwakheden investeren, want we willen ook dat ik goed blijf in de dingen waar ik goed in ben."

"Vorig jaar bleek het best moeilijk om horde zeven te halen in een ritme van veertien passen. Die haal ik nu. Het is een perfect pasritme voor me. Het is alleen nog wel steeds wennen dat ik midden in de race een switch moet maken naar vijftien passen", geeft de wereldkampioene aan.