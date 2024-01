Plassende ijsbeer na maanden weg uit Amersfoort: 'We gaan hem missen'

Het metershoge beeld van een plassende ijsbeer dat sinds afgelopen zomer in Amersfoort stond, is vanochtend weggehaald. Dat gebeurde enkele maanden later dan eigenlijk de bedoeling was.

Het kunstwerk op de kade voor Museum Flehite staat symbool voor de huidige klimaatproblematiek. Klimaatactivisten hebben het kunstwerk de afgelopen maanden meermaals ingezet om aandacht te vragen voor klimaatverandering door de ijsbeer aan te kleden met een koffer en spandoek. Dat gebeurde ook gisteren nog, op de laatste volledige dag dat de ijsbeer in de gracht plaste.

De tentoonstelling waar het kunstwerk deel van uitmaakte, was tot afgelopen november te zien. Daarmee zou de ijsbeer ook vertrekken, maar omdat veel Amersfoorters het beeld omarmden, mocht de ijsbeer een paar maanden langer blijven.

Plasverbod

Toch waren er ook mensen die minder blij waren met het kunstwerk. Omwonenden hadden last van het gekletter dat dag en nacht te horen was. De ijsbeer kreeg daarom afgelopen augustus een nachtelijk plasverbod.

De ijsbeer gaat vandaag terug naar de eigenaar, kunstenaar Florentijn Hofman. Hij gaat op zoek naar een nieuwe, geschikte plek. Volgens RTV Utrecht hopen veel Amersfoorters dat het beeld ergens anders in de stad wordt neergezet.

"We gaan hem missen", zegt Annebeth Felet van Museum Flehite. "We kregen er zoveel leuke reacties op, dat maakt het jammer dat hij weggaat." Toch hoort afscheid nemen er voor een museum een beetje bij. "Soms is het nodig om plaats te maken voor iets nieuws."