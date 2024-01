Renovatie Van Brienenoordbrug vier jaar uitgesteld, 'grotere kans op storingen'

Het renoveren van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wordt vier jaar uitgesteld. Dat heeft Rijkswaterstaat vanochtend bekendgemaakt. De Van Brienenoordbrug, een brug over de A16, is met ruim 230.000 voertuigen per dag de drukste brug van Nederland.

De brug is inmiddels meer dan vijftig jaar oud en heeft daarmee het einde van zijn levensduur bereikt. Zowel de bogen, de oudste brugklep als het bedieningssysteem zijn aan grondig onderhoud toe.

Eind 2022 startte Rijkswaterstaat met een aanbesteding. Slechts één partij diende zich aan. Rijkswaterstaat zegt dat steeds minder aannemers complexe projecten als deze aan willen nemen. Dat komt door gestegen bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hogere risico's bij grote projecten.

Te riskant en duur

Rijkswaterstaat zegt nu dat in de loop van het proces duidelijk is geworden dat de huidige plannen te riskant en te duur waren.

"Ondanks inspanningen van alle partijen kunnen we dit project helaas niet succesvol aanbesteden in deze vorm. Er is dan ook besloten de huidige aanbesteding voor de Van Brienenoordbrug te stoppen en een nieuwe aanbesteding in een andere vorm voor te bereiden", aldus Rijkswaterstaat in een verklaring.

Het nieuwe plan moet aankomende zomer klaar zijn. Rijkswaterstaat noemt dat een flinke tegenvaller.

Grotere kans op storingen

Het uitstellen van het onderhoud betekent onder meer dat de brug de komende jaren gevoeliger is voor storingen en andere vormen van verkeershinder. "Des te langer je dat grote onderhoud uitstelt, des te groter de kans dat er problemen ontstaan", zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

Rijkswaterstaat zal de brug de komende jaren "frequent monitoren" en belooft de overlast zo veel mogelijk te beperken.