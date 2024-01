Grote stroomstoring in Amsterdam voorbij, trams rijden weer

De grote stroomstoring in Amsterdam is verholpen. Dat meldt netbeheerder Liander. Vanochtend werden zo'n 68.000 huishoudens en bedrijven door de storing getroffen, maar volgens Liander hebben alle gebruikers in het getroffen gebied weer elektriciteit.

De problemen speelden zich af in onder meer een deel van het centrum van de stad. Ook in het westen van Amsterdam en in het havengebied waren er problemen. Zo waren de verkeerslichten op diverse plaatsen uitgevallen en konden veel trams niet rijden. Inmiddels rijden veel trams weer, meldt vervoerder GVB.

Energieleverancier Vattenfall meldt dat de stadsverwarming in het westen en noorden van de stad ook was verstoord door de stroomstoring.

Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. Een woordvoerder van Liander zegt dat een deel van een elektriciteitsstation in de stad was uitgevallen, maar niet duidelijk is hoe dat heeft kunnen gebeuren. De netbeheerder doet nu onderzoek naar de oorzaak van de stroomstoring, maar zegt dat het oplossen van de storing voor nu prioriteit had.

Gevolgen voor ziekenhuis

De brandweer had het door de stroomuitval druk, onder meer liftopsluitingen. Door de stroomstoring was er geen zorg mogelijk op de locatie Spuistraat van het OLVG-ziekenhuis, maar inmiddels kan de zorg weer worden geleverd.

Het ziekenhuis belt patiënten die vóór 12.00 uur een afspraak zouden hebben om te zien wat er mogelijk is. Alle afspraken die na 12.00 uur staan, gaan sowieso door.