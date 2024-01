Duitse machinistenbond roept op tot nieuwe staking vanaf woensdag

De Duitse machinistenvakbond GDL heeft machinisten van de Deutsche Bahn (DB) opnieuw opgeroepen om te gaan staken. Vanaf komende woensdag tot en met maandag 18.00 uur ligt het treinverkeer in Duitsland daardoor grotendeels plat, waarschuwt het spoorwegbedrijf. In het goederenvervoer begint de staking morgenavond al.

De nieuwe werkonderbreking zal grote gevolgen hebben voor treinreizigers in Duitsland. De Deutsche Bahn waarschuwt voor grote problemen in het langeafstandsverkeer, het regionale treinverkeer en de lokale treinen (S-Bahn) in verschillende Duitse steden.

Bij voorgaande stakingen op het Duitse spoor werd ook het internationale treinverkeer tussen Duitsland en Nederland getroffen. Of dit opnieuw het geval zal zijn, is nog niet bekend.

Maandenlang cao-conflict

Vakbond GDL en Deutsche Bahn hebben al maanden een conflict over een nieuwe cao. Twee weken geleden was er ook al een grote staking. De twee partijen ruziën over de salarisverhogingen. Ook wil de machinistenvakbond dat de machinisten een 35-urige werkweek krijgen, met behoud van het huidige salaris.

Vrijdag deed Deutsche Bahn nog een nieuw aanbod. Personeel zou er in dat voorstel voor kunnen kiezen om één uur minder per week te werken. Ook zou het salaris omhoog gaan. De vakbond vindt het aanbod echter volstrekt onvoldoende. "Er is geen spoor te vinden van een wens om tot een akkoord te komen", meldt de GDL in een verklaring.

Deutsche Bahn is boos over de nieuwe stakingsaankondiging en spreekt van een volstrekt onverantwoordelijke actie. "Deutsche Bahn zet in op een compromis, maar de GDL zet het conflict verder op scherp. Wie niet aan de onderhandelingstafel komt, handelt absoluut onverantwoordelijk", zegt een woordvoerder tegen persbureau DPA.