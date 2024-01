Medvedev slaat Borges van zich af, ook Alcaraz en Zverev de baan op in Melbourne

Even liet Daniil Medvedev zich een beetje gek maken in zijn achtste finale tegen Nuno Borges. Probleemloos was de Rus op weg naar de kwartfinales van de Australian Open, totdat hij de derde set weggaf aan de opgeleefde Portugees. Uiteindelijk schudde Medvedev de nummer 69 van de wereld alsnog van zich af in vier sets: 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1.

"Ik ben vooral blij dat het geen vijfsetter werd", zei Medvedev, die na zijn zege alweer snel goed gemutst was en lang op de baan bleef staan om met de interviewer zijn partij en returns te analyseren.

Aan het eind van de derde set was het gemoed van de nummer drie van de wereld nog totaal anders. Druk gebarend en pratend met zijn coach, vroeg Medvedev zich af hoe het nou toch kon dat hij de partij niet gewoon had uitgeserveerd na een 5-2 voorsprong.

In de game waar hij de wedstrijd kon beslissen, begon het plots te haperen bij Medvedev. Hij sloeg twee dubbele fouten, gaf de Portugees Borges nieuwe hoop en moest met tegenzin een vierde set gaan spelen. In die vierde set liep alles weer vlot en stond hij na 24 minuten alsnog in de kwartfinales.

Alcaraz en Zverev nog op de baan

Daar treft Medvedev het Poolse servicekanon Hubert Hurkacz. De 1.96 lange nummer negen van de wereld versloeg de Fransman Arthur Cazaux in drie sets: 7-6 (8), 7-6 (3), 6-4.

De winnaar van die partij speelt de halve finale tegen de sterkste tennisser uit het onderste schema van het toernooi, waarin Carlos Alcaraz later vandaag tegen Miomir Kecmanovic speelt en Alexander Zverev op dit moment tegen Cameron Norrie tennist.