Alcaraz makkelijk, Medvedev en Zverev moeilijker naar kwartfinales in Melbourne

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev en Alexander Zverev hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Alcaraz had van die drie de makkelijkste partij, in drie sets versloeg hij Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4, 6-0).

Medvedev had het in vier sets iets lastiger met Nuno Borges (6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1). Voor Zverev was het overleven: de Duitse nummer zes van de wereld won pas in de vijfde set, in een ultieme tiebreak, van de Brit Cameron Norrie (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (3)).

Ook Hubert Hurkacz zit bij de laatste acht van het grandslamtoernooi in Melbourne, door zijn zege in drie sets (7-6 (8), 7-6 (3), 6-4) op Fransman Arthur Cazaux. Novak Djokovic plaatste zich eerder ook al voor de kwartfinales.