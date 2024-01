Tientallen mensen onder het puin door aardverschuiving in China

Door een aardverschuiving in het zuidwesten van China zijn zeker 47 mensen onder het het puin terechtgekomen. Er zijn zeker twee doden en meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd.

De aarde kwam rond 06.00 uur lokale tijd in beweging in de plaats Liangshui, in de bergachtige provincie Yunnan. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niets bekend.

De autoriteiten hebben zo'n duizend reddingswerkers naar het gebied gestuurd, samen met meer dan 200 reddingsvoertuigen. Er wordt met man en macht naar de vermisten gezocht, maar de omstandigheden zijn zwaar. In het gebied liggen de temperaturen rond het vriespunt en ook ligt er sneeuw.

"De berg stortte gewoon in, tientallen mensen liggen onder het puin", zegt een bewoner tegen de staatstelevisie. "Iedereen sliep op het moment van de ramp nog."