Jastremska knokt, Noskova na drie games al naar kwartfinales Australian Open

Handen werden na afloop niet geschud door Dajana Jastremska en Victoria Azarenka, zoals gebruikelijk deze Australian Open tussen Oekraïense en Belarussische (of Russische) tennissters. Maar kwartfinalist Jastremska hield haar racket wel omhoog ter erkenning van de tweevoudig winnares in Melbourne die ze zojuist met 7-6 (6), 6-4 had verslagen. Want makkelijk was het niet gegaan. "Ik moet geloof ik duizend keer ademhalen, want mijn hart knalt uit mijn lijf", zei de Oekraïense nummer 93 van de wereld. "Tijdens de partij had ik mij al 25 keer ingebeeld dat ik had verloren. Het voelde steeds alsof ik achter een trein aan rende. Maar ik ben een vechter, daarom heb ik gewonnen."

Victoria Azarenka - Foto: AFP

Close was het inderdaad geweest in die eerste set, waarin beide speelsters drie keer hun eigen servicegame verloren. Ook in de beslissende tiebreak van set één werd van alle veertien punten het punt op de eigen opslag slechts vijf keer gemaakt. Een set later forceerde Jastremska bij Belarussische Azarenka, winnares van de Australian Open in 2012 en 2013, in de belangrijke zevende game een break. Vakkundig maakte de qualifier de partij vervolgens uit met twee solide servicegames.

Geen handen schudden Voor Oekraïense tennissers is het deze Australian Open een gebaar met grote betekenis, het niet geven van een hand na afloop van de partij aan tegenstanders uit Rusland of Belarus. Tennissters uit Oekraïene doen het in de hoop dat de oorlog in hun thuisland niet wordt vergeten. "Ik doe dit voor Oekraïne. En ik denk dat het juist is", zei Lesia Tsurenko vrijdag na haar partij tegen de Belarussische Aryna Sabalenka. "Het ergste is als je eraan gewend raakt". zei Jastremska eerder dit toernooi over de oorlog. "Veel mensen vergeten wat daar aan de hand is." De tegenstanders worden niet compleet genegeerd. Een racket of een hand gaat nog wel de lucht in als erkenning van de tegenpartij.

In de kwartfinales treft Jastremska de 19-jarige Tsjechische verrassing Linda Noskova (WTA-50), die slechts drie games hoefde te spelen tegen een andere Oekraïense, Elina Svitolina. Svitolina (WTA-23) gaf bij een achterstand van 3-0 op met een blessure. De eerste game duurde 11 minuten en twintig punten lang en op het eind schoot het in de rug van de Oekraïense. "Een spasme kreeg ik, een pijnscheut", vertelde ze. "Mijn rug zat compleet op slot, ik kon niks meer, heel verdrietig. Ik had weleens eerder blessures aan mijn rug, maar dat kwam uit vermoeidheid na een speeldag, maar deze kwam uit het niets. Alsof iemand mij in de rug schoot."