Burgemeester Ter Apel krijgt Machiavelliprijs: 'Helder en niet polariserend'

Burgemeester Jaap Velema van de Groningse gemeente Westerwolde, waar ook Ter Apel onder valt, krijgt de Machiavelliprijs 2023 voor zijn communicatie. Ter Apel is veel in het nieuws vanwege het vaak overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers. De organisatie achter de prijs roemt de burgemeester vanwege zijn "heldere en scherpe" communicatie, die "ondanks het zeer gevoelige onderwerp toch niet polariserend is".

De Machiavelliprijs wordt sinds 1989 jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere bijdrage leverden aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. De organisatie vindt dat Velema zich onvermoeibaar inzet voor de belangen van iedereen in zijn gemeente. "Ook voor de mensen die buiten moesten slapen door het vastlopende beleid in Den Haag."

De jury beschouwt de prijs ook als een erkenning voor alle inwoners van Ter Apel. "Ondanks soms oplopende spanningen leeft Ter Apel al jaren met het aanmeldcentrum in de gemeente", schrijft de jury. "De wijze waarop de gemeenschap in Ter Apel dit al jarenlang draagt is een voorbeeld voor veel andere, en veel grotere gemeenten."

Emoties bij zitting

Velema raakte begin deze maand nog geëmotioneerd bij een kort geding tussen de gemeente Westerwolde en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).