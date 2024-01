Uitzetting afgewezen asielzoekers naar Marokko verloopt 'nagenoeg ideaal'

De samenwerking met Marokko rond het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers is nu "nagenoeg ideaal", zegt staatssecretaris Van der Burg (Asiel) in De Telegraaf. Asielzoekers die worden vastgezet omdat ze geen kans maken hier te mogen blijven, worden volgens een asieladvocaat al binnen enkele weken uitgezet.

Nederland heeft in de eerste elf maanden van 2023 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uitgezet naar Marokko. Dat is het hoogste aantal in tien jaar, meldt de Dienst Terugkeer en Vertrek. Nog eens 700 personen zouden binnen een half jaar moeten volgen.

Jarenlang weigerde Marokko landgenoten terug te nemen, maar het kabinet heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de relatie. Zo kon staatssecretaris Van der Burg vorig jaar afspraken maken met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, terwijl zijn voorganger Broekers-Knol nog bot ving.

Marokko stopte met het accepteren van uitgeprocedeerde asielzoekers nadat Nederland zich kritisch had uitgelaten over de onderdrukking door Marokko van de protestbeweging in het Rifgebergte. Om de relatie te verbeteren besloot het kabinet zich minder uit te spreken over binnenlandse aangelegenheden in Marokko.

Nieuwe problemen

Hoewel het "nagenoeg ideaal" gaat, ziet Van der Burg wel dat nieuwkomers zich aanpassen aan het verscherpte beleid. Vaak wachten ze een afwijzing van hun aanvraag niet af, maar verdwijnen ze al snel in de illegaliteit. "Dat is nu ons probleem."

"Ze weten dondersgoed dat ze niet mogen blijven en dat als ze worden afgewezen ze in vreemdelingenbewaring worden gezet", stelt de bewindsman. Voordat dat kan gebeuren trekken de afgewezen asielzoekers door naar onbekende plekken in Nederland of een ander EU-land.

Vorig jaar kwamen er volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek zo'n duizend asielzoekers uit Marokko.