Geen pil, geen condoom: meer jongeren gebruiken geen voorbehoedsmiddelen

Volgens de onderzoekers hebben jongeren vaker seks met iemand met wie ze geen relatie hebben, maar hebben ze wel meerdere keren seks. Ongeveer een op de vijf jongeren zei de laatste keer seks te hebben gehad met zo'n 'seksmaatje'.

"Wellicht bestaat binnen deze seksuele relaties meer vertrouwen dan bij een one-nightstand. "We vertrouwen elkaar" is een veel genoemde reden om geen condooms te gebruiken", schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers constateren ook dat jongeren een andere kijk hebben op seks zonder verliefdheid. In 2012 vond nog een kwart van de meiden het oké als twee mensen seks hebben zonder verliefd te zijn, nu denkt bijna twee derde er zo over. Voor het eerst denken meiden hier nu vrijwel hetzelfde over als jongens.

"Positief aan deze ontwikkeling is dat jongens en meiden zich vrijer kunnen voelen om de relatievorm te kiezen die bij hen past," schrijven de onderzoekers. Maar ze wijzen erop dat seks met een vaste partner vaker als fijn wordt ervaren.