Geen pil, geen condoom: jongeren hebben vaker onbeschermde seks

Het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt af. Een op de vijf jongeren gebruikt geen anticonceptie. In 2017 was dat nog een op de tien. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder 10.000 jongeren van 13 tot 25 jaar.

Het pilgebruik onder meisjes en jonge vrouwen die ervaring hebben met seks nam in ruim tien jaar tijd af van 76 procent naar 46 procent. Daar staat tegenover dat sommige van hen overstapten op het spiraaltje, maar de groep die helemaal geen vorm van anticonceptie gebruikt nam ook toe.

Het merendeel geeft als reden dat ze geen hormonen in hun lijf willen. Ondanks het dalende pilgebruik is het aantal jongeren dat te maken had met een ongewenste zwangerschap niet toegenomen.

Ook minder condoomgebruik

Ook het condoomgebruik neemt af onder jongeren. Zo gebruikt 40 procent van de jongens zonder vaste relatie geen condoom. In 2012 was dit nog 25 procent. Toch neemt het aantal soa's onder jongeren niet toe.

De onderzoekers denken dat de soa's zich mogelijk minder snel verspreiden, omdat de groep jongeren met meer sekspartners is afgenomen. Ook kan het zijn dat het werkelijke aantal soa's onder jongeren hoger ligt, omdat soa's niet altijd klachten geven.

