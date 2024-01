Juventus koploper na Serie A-weekend dat werd overschaduwd door racisme

Juventus is voorlopig de koploper in de Italiaanse Serie A. De uitwedstrijd tegen Lecce werd met 0-2 gewonnen.

Dusan Vlahovic maakte twee doelpunten. De eerste in de 59ste minuut en de tweede negen minuten later. In de 85ste minuut maakte Gleison Bremer de derde Turijnse treffer.

Juventus heeft nu een punt meer dan Internazionale, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Inter speelt maandag in Saudi-Arabië in de finale van de Italiaanse Supercup tegen regerend landskampioen Napoli. Deze ploegen kwamen daarom dit weekend niet in competitieverband in actie.