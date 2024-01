75.000 Fransen de straat op tegen strenge migratiewet Macron

In verschillende Franse steden zijn in totaal zo'n 75.000 mensen de straat op gegaan uit protest tegen de in hun ogen veel te strenge nieuwe migratiewet van president Macron. Zo'n 16.000 actievoerders kwamen in de hoofdstad Parijs opdagen, zo schat het ministerie van Binnenlandse Zaken in. De linkse vakbond CGT, die de protesten mede organiseerde, houdt het op zo'n 150.000 demonstranten in heel het land.

Volgens de actievoerders heeft de president bij het steunen van de wet zijn oren laten hangen naar extreem-rechts, en verraadt hij daarmee de Franse waarden. De demonstraties werden georganiseerd door zo'n 200 organisaties, zoals vakbonden, culturele stichtingen en belangenorganisaties voor migranten.

De wet, die al is aangenomen door het parlement maar nog niet is ondertekend door Macron, moet het voor de overheid makkelijker maken om 'ongewenste' buitenlanders Frankrijk uit te zetten. Daarnaast wordt het lastiger voor migranten om familieleden of partners naar Frankrijk te halen, of sociale woonruimte of een uitkering aan te vragen.

Concurrentie Le Pen

Macron scherpte de wet onlangs aan onder druk van de rechtse partij Les Republicains. Algemeen wordt aangenomen dat hij daarmee probeert om de rechts-radicale partij Rassemblement National (RN) de wind uit de zeilen te nemen, in de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni. RN (voorheen Front National) van partijleider Marine Le Pen doet het al maanden goed in de peilingen.

De straatprotesten van vandaag werden georganiseerd in aanloop naar een oordeel van de Constitutionele Raad, komende donderdag. Die moet bepalen of de wet in zijn geheel voldoet aan de Franse grondwet. Opvallend genoeg heeft Macron zelf al gezegd dat hij verwacht dat delen van de wet discriminerend zijn, en constitutioneel niet door de beugel kunnen.