Echegini gelijk beslissend voor Juventus: 'Wilde ooit voor Nederland spelen'

Echegini werd geboren in Nederland en speelde van 2007 tot 2013 voor de Nijmeegse amateurclub SCE. Toen ze 11 jaar oud was, verhuisden haar ouders (van Nigeriaanse komaf) naar Londen en daar speelde ze voor Charlton Athletic, Millwall en Arsenal.

Op haar achttiende vertrok ze naar de Verenigde Staten om te spelen voor het universiteitsteam van Mississippi State Bulldogs. Dat team verruilde ze na drie jaar voor Florida State Seminoles.

'Mijn idee was voor Nederland te spelen'

Toen ze als studente in de klas zat, kreeg ze opeens een bericht van Randy Waldrum, de toenmalige Amerikaanse bondscoach van Nigeria. Of ze voor dat land wilde spelen. Eigenlijk had Echegini nooit met een oproep voor Nigeria rekening gehouden, wel met een oproep van Nederland.

"Mijn idee was om ooit te spelen voor Nederland, dat was om eerlijk te zijn realistischer", vertelde ze in deze podcast. "Ik had geen enkel contact met Nigeria, wist er weinig van. Tot mijn elfde heb ik in Nederland gewoond en spelen voor Nederland leek me daarom realistischer."

Maar toen Echegini de mogelijkheid kreeg om voor Nigeria te spelen, twijfelde ze niet lang. Ze accepteerde de uitnodiging. "Daar ben ik erg blij mee", gaf ze toe. "Ik ben blij met het team, met mijn teamgenoten."