In Rotterdam neergestoken fietser (82) overleden

De 82-jarige man die donderdag op een Rotterdams fietspad werd neergestoken, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie bekendgemaakt.

De fietser werd even na 10.00 uur neergestoken aan de Delfshavenseweg in Overschie. Agenten vonden hem met zware verwondingen op de weg. Met een traumahelikopter werd hij naar een ziekenhuis gebracht.

Agressief

Even later werd een verdachte aangehouden, een 46-jarige Poolse man. Volgens de regionale omroep Rijnmond gedroeg de verdachte zich voor de steekpartij al agressief tegen andere voorbijgangers.

Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. De politie zegt nog onderzoek te doen naar de zaak, en is nog steeds op zoek naar getuigen.