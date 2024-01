DeSantis geen presidentskandidaat meer, steunt Trump

"Er is voor mij geen realistische route naar de winst, en het is duidelijk dat de meerderheid van de Republikeinen Donald Trump nog een termijn gunt", zegt DeSantis nu. Hij zegt dan ook Trump nu te steunen in zijn kandidatuur. "Ook al heb ik mijn meningsverschillen gehad met Donald Trump, onder meer over de aanpak van het coronavirus."

Met het wegvallen van DeSantis is Haley de laatst overgebleven serieuze uitdager van Trump. Komende dinsdag moet in de staat New Hampshire blijken wie daar de meeste stemmen van de Republikeinse kiezer krijgt.

In de gewogen peilingen van het gezaghebbende FiveThirtyEight staat Trump in New Hampshire op een kans van bijna 50 procent op het winnen van de Republikeinse kandidatuur, tegenover zo'n 35 procent voor Haley. DeSantis bungelde tot nu toe onderaan met zo'n 5 procent.

Churchill

Boven de verklaring op X heeft DeSantis een uitspraak geplaatst die hij toeschrijft aan Winston Churchill: Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts (Succes is niet definitief, mislukking is niet fataal; wat telt is de moed om door te gaan).

Volgens de International Churchill Society, die de herinnering aan de Britse oorlogspremier levend houdt, is deze uitspraak echter niet van hem en evenmin van de Amerikaanse president Abraham Lincoln aan wie hij ook vaak wordt toegeschreven.