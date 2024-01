Vissers en Afrikaanse pinguïns ruziën om hetzelfde sardientje

Leefgebied van de Afrikaanse pinguïn - Foto: NOS

Het is het gevolg van een combinatie van factoren, zeggen experts. In het verleden: dat mensen pinguïn-eieren en pinguïn-poep opgraven, goed als mest maar ook belangrijk nestmateriaal voor de pinguïn. Voeg daaraan toe stormen, olierampen en natuurlijke vijanden zoals zeehonden. Maar tegenwoordig is de voornaamste oorzaak vooral dat er te weinig vis is. "Ze houden van sardientjes en ansjovis", zegt pinguïn-ranger Gavin Pieterson, die met Lottring patrouille loopt en uit de nabijgelegen vissersgemeenschap komt. "Maar er zit steeds minder vis in de zee. Misschien door klimaatverandering en overbevissing. Industriële boten komen hier met grote netten, er blijft niets voor onze pinguïns over. We vinden vaak ondervoede pinguïns." Vooral in deze tijd van het jaar maken de pinguïn-oppassers zich zorgen. Het broedseizoen is begonnen. De ouders moeten straks niet alleen voor zichzelf op zoek naar vis, maar ook voor hun kuikens. "En ze moeten daarvoor steeds verdere afstanden afleggen", zegt Pieterson. "Als ze verzwakt zijn door honger is het risico groter dat ze niet meer terugkomen. Ze sterven van uitputting en zijn verzwakt een makkelijke prooi voor zeehonden."

Gavin Pieterson aan het werk in de buurt van een pinguïnkolonie - Foto: NOS

Gewonde pinguïns, ondervoede pinguïns en eieren of kuikens die worden achtergelaten, worden door Pieterson naar het vogelziekenhuis van de Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds in Kaapstad gebracht. Daar worden de eieren uitgebroed en de pinguïns weer opgelapt. In de vriezer staan dozen vol bevroren sardientjes, gevangen door Zuid-Afrikaanse vissers. Vrijwilligers ontdooien de visjes in warme teiltjes met water en brengen ze naar de pinguïns. "We moeten wel ingrijpen. Het gaat zo slecht met de soort dat ieder pinguïn-leven telt," zegt Katta Ludynia, marien bioloog en hoofd onderzoek van de organisatie. Maar uiteindelijk zetten we deze pinguïns weer uit in het wild en moeten ze genoeg vis kunnen vangen. Anders blijft de kans op overleven laag."