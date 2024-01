Twee gewonden en grote schade bij brand in Duits themapark

Een brand heeft een Duits wilde-westen-themapark deels in de as gelegd. Het gaat om het themapark Pullman City in Eging am See, in de deelstaat Beieren. Volgens Duitse media is er voor miljoenen aan schade. Twee mensen raakten lichtgewond.

De lokale politie meldt dat medewerkers de brand vanochtend rond 06.00 uur ontdekten en de hulpdiensten inschakelden. Na enkele uren wist de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Meerdere houten gebouwen, waaronder een saloon en steakhouse, gingen in vlammen op.

Mensen gewond, dieren ongedeerd

In een bericht op Instagram schrijft het themapark dat twee mensen lichte verwondingen opgelopen hebben. Het gaat om een medewerker van het park en iemand van de brandweer. Verder zijn 180 gasten uit het parkhotel geëvacueerd. Alle dieren op het park zijn ongedeerd, meldt het park.

De schade is beperkt gebleven tot de Hoofdstraat, waar zich onder meer de saloon en een steakhouse bevinden. Voorlopig blijft het themapark gesloten. Het is nog niet duidelijk hoelang de wederopbouw van de verwoeste gebouwen gaat duren.