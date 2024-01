Bayern verliest met De Ligt thuis van Werder Bremen, nog geen debuut Dier

Regerend kampioen Bayern München heeft in de Bundesliga slechte zaken gedaan in de strijd om titelprolongatie. In eigen huis werd er met Matthijs de Ligt in de basis een 0-1 nederlaag geleden tegen Werder Bremen.

Daar profiteerde de huidige koploper Bayer 04 Leverkusen van. De ploeg van Oranje-international Jeremie Frimpong boekte gisteren een 2-3 zege bij RB Leipzig. Xavi Simons kwam in dat duel nog wel tot scoren voor de verliezende ploeg.

Leverkusen heeft nu een voorsprong van zeven punten op Bayern. De nummer twee van de Bundesliga heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.