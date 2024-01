Koploper Liverpool boekt ruime overwinning op Bournemouth, assist Gakpo

Van de Liverpool-uitdagers kwam alleen Arsenal dit weekend in actie. De Londenaren wonnen in eigen huis met 5-0 van stadgenoot Crystal Palace.

De Oranje-international kwam in de 64ste minuut in het veld bij Liverpool, net als Ryan Gravenberch. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd. Bij Bournemouth werd Justin Kluivert in de 69ste minuut gewisseld.

Liverpool moest het tegen Bournemouth doen zonder Mohamed Salah en Wataru Endo, die uitkomen op de Afrika Cup en Azië Cup.

Vervangers

De vervangers verrichtten uitstekend werk. Al duurde het wel even. Darwin Núñez bracht Liverpool in de 49ste minuut op voorsprong (0-1). De Uruguyuaan schoof de bal binnen na een goedlopende aanval.

In de 70ste minuut maakte Diogo Jota de 2-0. De Portugees kreeg de bal mee van Gakpo en schoot raak. Dit deed hij negen minuten later opnieuw. In eerste instantie was hij te druistig en miste hij de bal half, maar door een stuitje viel de bal perfect voor de herkansing (0-3).

In blessuretijd maakte ook Núñez zijn tweede. Hij gleed een voorzet van Joe Gomez binnen.