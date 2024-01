Internationaal treinverkeer Amsterdam in het nauw door bezuinigingen

De Noord/Zuidlijn eindigt op dit moment namelijk op station Amsterdam Zuid, maar het plan is om de metrolijn te verlengen naar Schiphol en Hoofddorp. Hierdoor kunnen mensen in de metro hun reis afleggen in plaats van in de sprintertreinen en intercity's die nu nog door de Schipholspoortunnel rijden.

"Op de drukste momenten gaan er hier vijftig treinen per uur door de tunnels heen", legt Harro Homan van spoorbeheerder ProRail uit. Dat betekent dat de capaciteit van het drukke traject beperkt is en er voor extra internationale treinen vrijwel geen plek is. Het idee was dat die ruimte er zou komen als de verlenging van de Noord/Zuidlijn een feit is.

Als meer mensen voor hun woon-werkverkeer de metro nemen, ontstaat er ruimte om in plaats van sprinters andere treinen te laten rijden. "Naar Alkmaar en naar Maastricht, maar dus ook internationaal", zegt vicevoorzitter Marja Ruigrok van de vervoerregio Amsterdam, de organisatie die gaat over het openbaar vervoer in de regio Amsterdam.

Internationale treinen vormen een duurzaam alternatief voor korte vluchten binnen Europa. De wens voor meer internationale treinen wordt door veel partijen gedeeld in Nederland. Zo streden verschillende vervoerders dit jaar om een plekje te bemachtigen op het internationale spoor en namen bijna alle politieke partijen de ambitie voor meer internationaal treinverkeer op in hun verkiezingsprogramma's.

1,8 miljard euro

De aangekondigde bezuinigingen zorgen ervoor dat de huidige plannen voor meer internationaal treinverkeer onzeker zijn. "Als dit geld er niet komt, dan gaat die ambitie sneuvelen en kunnen we dat als spoorbeheerder niet waarmaken", zegt Homan van ProRail.

Bovendien komen niet alleen de internationale treinen in het nauw, waarschuwt Ruigrok. De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in de regio, waaronder veel woningen in Hoofddorp, zegt Ruigrok. "Dus is het belangrijk dat je dat goed toegankelijk maakt." De verlengde metrolijn is daar een belangrijk onderdeel van.

De aangekondigde bezuinigingen betekenen niet dat het plan voor de verlenging van de metrolijn stil is komen te liggen. "We zijn aan het werk en we gaan ook gewoon door, want de afspraken zijn gemaakt", zegt Ruigrok. "Maar er mist wel een bedragje. Dat is 1,8 miljard, dus dat moet er wel weer bij komen."