Real Madrid mag niet mopperen met late thuiszege op hekkensluiter

Real Madrid is in de Spaanse competitie ontsnapt aan puntenverlies tegen Almería. De Madrilenen bogen in de thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning, al kregen ze daarbij flink wat hulp van de videoscheidsrechter.

Largie Ramazani schoot Almería al in de eerste minuut uit een vlotte aanval op 0-1. Real kwam niet verder dan een paar misperen van Rodrygo en Toni Kroos. De Koninklijke kreeg nog voor rust de 0-2 om de oren. Slordig uitverdedigen van Nacho werd met een droge knal afgestraft door Edgar González.

Discutabele VAR

Drie VAR-momenten pakten na rust in Reals voordeel uit. Jude Bellingham benutte een goedkope penalty, waarna Sergio Arribas de 1-3 voor Almería leek te maken. Maar zijn goal telde niet vanwege een vermeende overtreding.