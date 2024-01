Real Madrid en Barcelona ontsnappen door late goals in La Liga

Drie VAR-momenten pakten na rust in Reals voordeel uit. Jude Bellingham benutte een goedkope penalty, waarna Sergio Arribas de 1-3 voor Almería leek te maken. Maar zijn goal telde niet vanwege een vermeende overtreding.

Largie Ramazani schoot Almería tegen Real al in de eerste minuut uit een vlotte aanval op 0-1. Real kwam niet verder dan een paar misperen van Rodrygo en Toni Kroos. De Koninklijke kreeg nog voor rust de 0-2 om de oren. Slordig uitverdedigen van Nacho werd met een droge knal afgestraft door Edgar González.

Ook FC Barcelona kwam goed weg. De ploeg, met basisspeler Frenkie de Jong, stelde in de uitwedstrijd tegen Real Betis de zege pas in de laatste minuten veilig: 2-4.

Koploper Real Madrid is in de Spaanse competitie ontsnapt aan puntenverlies tegen Almería. De Madrilenen bogen in de thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning, al kregen ze daarbij flink wat hulp van de videoscheidsrechter.

In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor Barcelona. De landskampioen speelde fris en kwam via Ferran Torres op voorsprong. Na rust volgde de 0-2 al snel: Lamina Yamal trof na een actie de paal en opnieuw stond Torres op de juiste plek.

Voorafgaand aan Real Betis-Barcelona nam de vertrekkende Mexicaan Andrés Guardado afscheid bij de thuisploeg. De 37-jarige oud-PSV'er gaat in eigen land voor Léon FC spelen.

De 2-2 van Vinicius Junior was misschien nog wel meer discutabel. De aanvaller leek met de arm te scoren, maar de VAR telde de treffer van de Braziliaan goed. Dani Carvajal hielp Real in de negende minuut van de blessuretijd alsnog aan de winst na een voorzet van Bellingham.

Isco bracht Betis met twee goals in drie minuten snel naast Barcelona. De oud-middenvelder van Real Madrid schoot een afgeslagen bal binnen en maakte met een subtiel tikje gelijk.

Barcelona haalde vlak voor het einde alsnog de overwinning binnen. João Félix maakte in de negentigste minuut met buitenkant voet de 2-3 en Torres stiftte even later z'n derde binnen.

Girona (thuis tegen Sevilla) komt later vanavond nog in actie en kan bij winst de koppositie in LaLiga weer pakken.