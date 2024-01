Girona en Blind behouden leiding Spaanse competitie, Real en Barcelona ontsnappen

Ook FC Barcelona kwam goed weg. De ploeg, met basisspeler Frenkie de Jong, stelde in de uitwedstrijd tegen Real Betis de zege pas in de laatste minuten veilig: 2-4.

Real Madrid ontsnapte eerder op de dag aan puntenverlies tegen Almería. De Madrilenen bogen in de thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning, al kregen ze daarbij flink wat hulp van de videoscheidsrechter.

Girona FC blijft het uitstekend doen in de Spaanse competitie, LaLiga. De verrassende koploper en club van Daley Blind beleefde een vrijwel zorgeloze avond tegen het laaggeklasseerde Sevilla FC: 5-1.

Girona verloor op 30 september zijn laatste officiële wedstrijd toen er in de competitie een 0-3 nederlaag tegen Real Madrid werd geleden. Ook tegen Sevilla kwam de ongeslagen reeks van zestien duels niet in gevaar.

Met basisspeler Blind kwam de club wel even op achterstand door een treffer van Romero Bernal. Maar dankzij een hattrick van de Oekraïner Artem Dovbyk binnen zes minuten (!) had Girona de controle stevig in handen.

Viktor Tsyhankov maakte in de 56ste minuut op aangeven van Sávio de 4-1, waarmee de wedstrijd was gespeeld. Christhian Stuani zorgde in de 89ste minuut voor het slotakkoord. Hij tikte binnen na de zoveelste vloeiende aanval van Girona.

Real komt terug van achterstand

Real Madrid kwam thuis tegen Almería terug van een achterstand. Largie Ramazani schoot Almería al in de eerste minuut uit een vlotte aanval op 0-1.

Real kwam niet verder dan een paar misperen van Rodrygo en Toni Kroos. De Koninklijke kreeg nog voor rust de 0-2 om de oren. Slordig uitverdedigen van Nacho werd met een droge knal afgestraft door Edgar González.

Drie VAR-momenten pakten na rust in Reals voordeel uit. Jude Bellingham benutte een goedkope penalty, waarna Sergio Arribas de 1-3 voor Almería leek te maken. Maar zijn goal telde niet vanwege een vermeende overtreding.