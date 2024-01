Brobbey leidt Ajax naar winst op RKC, maar juist Vaessen stopt zijn penalty

Waar de concurrenten voor de derde plaats steken lieten vallen, heeft Ajax een simpele 4-1 zege op RKC Waalwijk geboekt. Brian Brobbey scoorde in de Johan Cruijff Arena twee keer. Een derde goal bleef uit. In de tweede helft stopte uitgerekend Etienne Vaessen een strafschop van de spits. Door het puntenverlies van FC Twente en AZ deed Ajax goede zaken op de ranglijst. De Amsterdammers blijven de nummer vijf, maar verkleinden het gat met de nummers drie en vier. De derde plaats geeft aan het einde van dit seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League.

Stand eredivisie - Foto: NOS

Zonder de geblesseerde Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa koos coach John van 't Schip voor een zeer jonge achterhoede met de 19-jarige Tristan Gooijer voor het eerst in de basis en verder Devyne Rensch (20), Jorrel Hato (17) en Ar'jany Martha (20). Nog zonder de Engelse aanwinst Jordan Henderson (33), die in afwachting van een werkvergunning nog niet mag spelen, liep ook de middenlinie van Ajax niet over van ervaring met Kristian Hlynsson (19), Benjamin Tahirovic (20) en Kenneth Taylor (21).

Jong Ajax De gemiddelde leeftijd van de basisopstelling bij Ajax vandaag was 22 jaar en 69 dagen. Eerder dit eredivisieseizoen, tegen Fortuna Sittard op 3 september, had Ajax een basisopstelling van 21 jaar en 263 dagen. Dat was de jongste basis van Ajax in de eredivisie sinds een uitduel met Willem II op 14 mei 2017 (20 jaar en 139 dagen).

De ervaring zat in de voorhoede bij Ajax met Steven Berghuis (32) en Steven Bergwijn (26) en verder spits Brobbey (21). Dit aanvalstrio zorgde voor de openingsgoal. Na een mooie indraaiende voorzet van Berghuis kopte Bergwijn terug en scoorde Brobbey, bij de tweede paal. Gestuntel achterin RKC sloeg snel terug. Het was RKC's nieuweling Mats Seuntjens die een fraai hakje in huis had, waarna Michiel Kramer Aaron Meijers de diepte in stuurde en een voorzet van links volgde. De onervaren achterhoede van Ajax slaagde er niet in weg te werken, doelman Diant Ramaj stuntelde en opeens lag de bal voor de voeten van Kramer: 1-1. Nadat Berghuis de lat had geraakt, zette Brobbey Ajax opnieuw op voorsprong. Na een pass van Taylor draaide de spits knap weg en schoot hij met links binnen. Sinds het vertrek van coach Maurice Steijn was Brobbey in alle negen eredivisieduels van Ajax direct betrokken bij 12 doelpunten (8 goals, 4 assists).

Na rust viel basisdebutant Gooijer geblesseerd uit en kreeg RKC mogelijkheden om gelijk te maken. Hlynsson gaf Ajax echter wat lucht met de 3-1. De IJslander legde aan vanaf buiten het strafschopgebied en zag zijn schot hard in de hoek ploffen. Gedachten gaan terug naar Vaessen Ook Brobbey was na rust gevaarlijk, maar RKC-keeper Vaessen voorkwam een derde treffer van de aanvaller. Vanwege een handsbal van Dario van den Buijs kreeg Ajax in de 70ste minuut een strafschop. Aanvoerder Bergwijn was in een gulle bui en gunde Brobbey de hattrick. Brobbey pakte het cadeautje niet uit. De gedachten gingen terug naar eind september toen Vaessen in Waalwijk met een hoofdblessure uitviel door een tik van Brobbey, Dat hebben beiden achter zich gelaten. De doelman dook de inzet van de spits knap uit de hoek. Kijk hieronder naar de reacties van Etienne Vaessen, Brian Brobbey en John van 't Schip: