Marokko niet langs Congo-Kinshasa in tweede groepsduel Afrika Cup

Tien minuten voor rust lag de wedstrijd opnieuw stil, omdat Congolees Henock Inonga Baka door Selim Amallah hard tegen zijn hoofd werd geraakt. Hij had een hevig bloedende wond en de tulband die hij omgedaan kreeg, was na twee minuten alweer aan vervanging door. Inonga Baka kon de wedstrijd wel vervolgen.

Na een korte onderbreking omdat de communicatiemiddelen van de scheidsrechter dienst weigerden, scoorde Achraf Hakimi in de vijfde minuut uit een corner van Ziyech.

Al in de tweede minuut kreeg Marokko een grote mogelijkheid. Youssef En-Nesyri kwam boven zijn omstanders uit en kopte op goal, maar stuitte op doelman Lionel Mpasi.

Marokko heeft in de Afrika Cup zijn tweede groepsduel met 1-1 gelijkgespeeld tegen Congo-Kinshasa. De ploeg met onder andere Hakim Ziyech in de gelederen kwam snel op voorsprong, maar verzuimde het karwei af te maken.

In eerste instantie greep zowel de scheidsrechter als de VAR niet in, maar na lang overwegen werd toch besloten om een penalty toe te kennen aan Congo. Cédric Bakambu oogde zenuwachtig en verzaakte. De bal ging op de paal en de voorsprong voor Marokko bleef staan.

Gelijkmaker Congo

Na rust kreeg Congo weer enkele kansjes en twintig minuten voor tijd was het Silas Katompa Mvumpa die zijn land op gelijke hoogte schoot.

In de slotfase kwamen beide ploegen dicht bij de winnende treffer, maar de 1-1 bleef staan. Marokko blijft daarmee (vooralsnog) eerste in de groep, waarin Zambia en Tanzania later vandaag tegen elkaar spelen.