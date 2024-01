Feyenoord komt met de schrik vrij tegen Vitesse in tijdelijk gestaakt duel

Feyenoord heeft in de eredivisie na het teleurstellende gelijkspel van vorige week tegen NEC nu wel de volle buit gepakt. De Rotterdammers wonnen in een onrustige wedstrijd met 1-2 bij Vitesse. Het duel lag in de tweede helft tweemaal stil. Vanwege een lange blessurehandeling voor Vitesse-aanvaller Andy Visser en omdat fans aan het einde van de wedstrijd het veld betraden. Blessure Hartman Voor Feyenoord was er een tegenvaller toen steunpilaar Quilindschy Hartman voor rust met een blessure aan de rechterknie moest worden vervangen. Het is twijfelachtig of de linksback er woensdag bij is in de bekerkraker tegen PSV in De Kuip.

Volgens trainer Arne Slot valt de blessure van Hartman mee. "Ik begreep van Quilindschy dat hij last heeft van een beknelde zenuw. Hij zegt dat hij normaal gesproken morgen weer gewoon functioneert, maar dat lukte niet op het moment zelf." Om het toch positief te houden vanuit Rotterdams perspectief: Feyenoord verkleinde door het gelijkspel van PSV bij FC Utrecht (1-1) het gat met de eredivisiekoploper uit Eindhoven tot tien punten op de ranglijst.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Feyenoord gaf hekkensluiter Vitesse, dat die positie met FC Volendam deelt, voor rust het gevoel dat er weinig te halen viel. De landskampioen creëerde via Santiago Giménez en Igor Paixão kansen, maar kwam na 22 minuten dankzij Lutsharel Geertruida op voorsprong. De mee opgekomen verdediger passeerde Vitesse-doelman Eloy Room met een van richting veranderd schot. Feyenoord leek zorgeloos richting het einde van de eerste helft te voetballen, totdat Hartman na een pittig duel last had van zijn knie en de Feyenoorder daarna om een wissel vroeg. Twee keer op de lat Na rust ging Feyenoord snel op zoek naar een tweede treffer. Javairô Dilrosun was voor de Rotterdammers dichtbij met een schot en ook Gernot Trauner had met het hoofd kunnen scoren, maar beiden raakten de lat.

Lutsharel Geertruida viert de 0-1 voor Feyenoord tegen Vitesse - Foto: Pro Shots

De wedstrijd lag vervolgens halverwege de tweede helft stil vanwege de behandeling van een hoofdblessure van Visser, na een onfortuinlijke botsing met Mats Wieffer. De Feyenoorder kon verder, de Vitessenaar niet. Feyenoord verloor daarna de controle toen Amine Boutrah na 76 minuten voor de verrassende 1-1 van Vitesse zorgde. De aanvaller drong het strafschopgebied binnen en liet doelman Justin Bijlow kansloos met een schot hoog in het doel. Vitesse was los, ging op jacht naar de winst, maar het was juist Feyenoord dat weer op voorsprong kwam. Ondřej Lingr kon in de 84ste minuut van dichtbij raakschieten na een lage voorzet die met wat fortuin bij de Tsjech terechtkwam. Veldbestormers De fans van Vitesse reageerden enkele minuten later gefrustreerd op die nieuwe achterstand en betraden met ongeveer dertig personen het veld. De wedstrijd werd meteen gestaakt en na een afkoelperiode van ruim twintig minuten hervat. Feyenoord gaf in de lange blessuretijd de winst niet meer uit handen.