Go Ahead Eagles door zakelijke overwinning op Het Kasteel voorbij Sparta

Als Willum Willumson scoort, wint Go Ahead Eagles. Dat bleek op bezoek bij Sparta voor de vijfde keer dit seizoen de waarheid. De Eagles wonnen met 0-2 in Rotterdam en haalden Sparta zo in op de ranglijst van de eredivisie.

Het was een welkome opsteker voor de Eagles. Sinds 11 november (ook toen scoorde Willumson) wonnen zij geen competitiewedstrijd meer en afgelopen week werd Go Ahead door NEC uit de KNVB-beker geknikkerd.

Op Het Kasteel in Rotterdam was de eerste kans meteen raak. Bobby Adekanye sneed vanaf rechts naar binnen en vond met een scherpe voorzet het hoofd van Willumson. De IJslander kopte raak, zijn zesde doelpunt van het seizoen.