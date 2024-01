Weer demonstratie tegen AfD afgebroken vanwege drukte, nu in München

Een demonstratie tegen extreemrechts en de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is in München door de organisator vroegtijdig beëindigd. Het was zo druk dat de veiligheid van de deelnemers niet meer kon worden gegarandeerd. Volgens de politie waren er zo'n 80.000 mensen op de been, de organisator houdt het op 250.000. Vrijdag gebeurde hetzelfde in Hamburg: daar werd eenzelfde demonstratie wegens drukte afgebroken. Demonstranten droegen vandaag in München borden met teksten als "Laten we leren van de geschiedenis, en deze niet herhalen". "Geen tolerantie voor intolerantie" en "Bruine flessen horen in de glasbak, niet in de Bondsdag". In Keulen werd de demonstratie vandaag niet afgebroken:

